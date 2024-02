Chroom-6 aangetroffen bij renovatie Dudok-gebouw

Foto: Joris van Tweel

Bij de renovatie van het Dudok-gebouw aan de Turfsingel is de stof chroom-6 aangetroffen. Rond het gebouw is een geel afzetlint gespannen waarop staat ‘verboden toegang, chroom-6’.

Afgelopen najaar startte de herinrichting van het gebied. Het project Dudok aan het Diep, dat 4 miljoen euro kost, moet een groene verblijfplaats worden waarbij er aan het water gerecreëerd kan worden. Ook komt er allemaal groen. Het voormalige pompstation wordt gerestaureerd. Het gebouw is een Rijksmonument dat in 1953 ontworpen werd door de Amsterdamse architect Willem Dudok. Indertijd waren er in Nederland 112 van zulke gebouwen te vinden, waar er nu nog twee van over zijn. In 2018, toen het tankstation sloot, kwam het gebouw leeg te staan. In de nieuwe plannen moet het gebouw een plek worden waar je een hapje en drankje kunt kopen.

Duurder?

Momenteel is het gebouw volledig ingepakt. Een bedrijf is bezig om de stof uit het pand te verwijderen. Eerder dit jaar stuurde het gemeentebestuur nog een brief naar de raad waarin gemeld werd dat door oplopende kosten waarschijnlijk niet alles ingericht kon worden zoals men gepland had. Vanwege moeilijk verlopen aanbestedingen zijn de aanleg van de openbare ruimte op de kade en de aanleg van de vlonder duurder uitgevallen, waardoor er geschoven moet worden met geld binnen het project. Het is onbekend of het aantreffen van chroom-6 de prijs verder op laat lopen.

Chroom-6

Chroom-6, of hexavalent chroom, kan voorkomen in kleurstoffen voor textiel en voertuigen, houtbeschermingsmiddelen, coatings, inkten en plastics. Het zit soms in verflagen of behandeld hout om het langer houdbaar te maken: het gaat roest en rotten tegen. Chroom-6 kan echter kanker veroorzaken als je het inademt of inslikt. Sinds 2014 is het element regelmatig in het nieuws geweest. Onder andere werknemers die bezig zijn geweest het schuren van treinen en defensiematerieel hebben langere tijd met de stof in contact gestaan en hebben daardoor gezondheidsklachten gekregen. Vanwege het gezondheidsrisico heeft de Europese unie het gebruik van hexavalent chroom aan banden gelegd. Desalniettemin wordt het nog wel gebruikt in de vliegtuigindustrie en militaire luchtvaart.

