ChristenUnie pleit voor opzetten buurtcentra in Ten Boer en Haren: “Een dorpshuis is te beperkt”

Foto via de Facebook-pagina van het Dorpshuis in Ten Boer

Ten Boer en Haren moeten buurtcentra krijgen. Men beschikt nu nog over dorpshuizen maar de ChristenUnie vindt dat deze vorm eigenlijk te beperkt is.

“Ontmoeten, verbinden en oog hebben voor elkaar zijn belangrijke thema’s in ons coalitieakkoord”, vertelt fractievoorzitter Peter Rebergen van de ChristenUnie. “Komende woensdag gaan we in de gemeenteraad praten over culturele accommodaties. In deze nota wordt er onderscheid gemaakt tussen dorpshuizen, buurthuizen, buurtcentra en multifunctionele centra. Haren en Ten Boer beschikken nu over een dorpshuis, maar wij als fractie zeggen dat dit eigenlijk te beperkt is.”

Rebergen heeft daarbij zijn oor ook te luister gelegd bij de dorpshuizen: “Wat je in bijvoorbeeld Ten Boer ziet is dat een vereniging activiteiten wil organiseren in het dorpshuis, maar dit niet kan omdat de locatie al geboekt is, of dat het dorpshuis niet open is. Men wijkt dan uit naar andere locaties. En dat is eigenlijk zonde. Het middel dorpshuis is prima voor de kleinere dorpen. Maar Haren en Ten Boer zijn de grootste dorpen in onze gemeente. Daarom zeggen wij als fractie, laten we dit op gaan waarderen naar een buurtcentrum. Dat betekent dat een gebouw vaker open is, en er meer mogelijk wordt. En dat draagt bij aan het ontmoeten en het verbinden.”

In Ten Boer ziet men het voorstel zitten. Hoe de andere politieke fracties over het voorstel denken is nog onbekend: “Komende woensdag gaan we hier in de raad over praten. Van andere partijen heb ik nog geen reactie gehoord. Wij hebben het voorstel dit weekend bekendgemaakt zodat partijen er over na kunnen denken.”