Caspar van den Berg nieuwe voorzitter Universiteiten van Nederland (UNL)

foto: Piet Douma

Prof. dr. Caspar van den Berg van Campus Frylân aan de RUG is benoemd tot voorzitter van UNL. De functie kwam per 1 september vrij na vertrek van Pieter Duisenberg. De benoeming is voor vier jaar.

Van den Berg volgt daarmee interim-voorzitter prof. dr. Jouke de Vries op. Op dit moment is hij decaan en hoogleraar Global and Local Governance aan de RUG.

De koepelorganisatie Universiteiten van Nederland vertegenwoordigt veertien universiteiten van Nederland. Ze behartigt de belangen van universiteiten bij de Nedelandse overheid en de Europese Unie.

Van den Berg: “UNL staat voor de gehele universitaire sector van Nederland, een sector die van onschatbare waarde is voor onze samenleving en voor de toekomst. Het is van groot belang dat Nederland een kennisland van het hoogste niveau blijft en daar wil ik mij de komende jaren hard voor maken.”