Carnaval in het zuiden? In de jaren zeventig had Stad haar eigen carnavalsoptochten

Carnaval bereikt dit weekend een hoogtepunt in de zuidelijke provincies. Maar ooit had de stad haar eigen carnavalsoptochten en waren er zo’n tien carnavalsverengingen actief. Waar zijn zij gebleven?

Praalwagens, mensen in een clown kostuum, confetti en veel toeschouwers. Wie niet beter zou weten denkt dat het om foto’s gaat uit Brabant. Maar niets is minder waar. De foto’s zijn in 1979 gemaakt op de hoek van de Nieuwe Ebbingestraat met de Oostersingel. Op de Facebookpagina De Groningse Fotodoos worden de afgelopen dagen herinneringen opgehaald aan die tijd. Het was een periode waarin het carnaval in de stad tot leven kwam, met carnavalsverenigingen als De Trefplonsers, de Poelepadders, Amicitianen en de Molleburgers.

Dit weekend barst het carnaval los in ons land.

Laurens Woldringh stuurde 'n aantal foto's van de Carnavalsoptocht in GRONINGEN uit het jaar 1979 …

Nieuwe Ebbingestraat + Oostersingel (Bodenterrein)

In carnavalskostuum naar school

Tegenwoordig wordt er in de provincie alleen nog op kleine schaal carnaval gevierd. In Ter Apel en Kloosterburen bijvoorbeeld. Dit waren ook de locaties waar het volksfeest in de jaren zestig snel groter werd. De reden? Ter Apel en Kloosterburen waren katholieke enclaves waar kapellanen uit het zuiden terecht kwamen. Zij namen hun feest mee. Ze wisten een goed fundament neer te leggen waardoor het feest daar nog steeds gevierd wordt. Maar ook de rest van de provincie raakt nieuwsgierig. In 1974 vraagt de katholieke Sint Michaëlschool de kinderen om in carnavalskostuum naar school te komen, voor een activiteit op een overdekte ijsbaan.

De Poelepadders-Alaaf

In datzelfde jaar vindt er ook een optocht door de binnenstad plaats, waar zeker achttien wagens aan mee deden. Het feest duurde niet een week, maar drie dagen, waarbij de festiviteiten op vrijdag werden afgetrapt in de Korenbeurs. Op zaterdag vond de optocht door de binnenstad plaats, waarbij wethouders een defilé afnamen op de Grote Markt. Op een foto zijn De Poelepadders-Alaaf, een carnavalsvereniging, te zien. De prins en zijn gevolg staan op een boot, die voortgetrokken wordt door een vrachtauto.

St. Mirakel

Eind jaren tachtig, begin jaren negentig, verdwenen de carnavalsverenigingen, en wordt het feest alleen nog gevierd in Ter Apel en Kloosterburen. Hoewel er nog wel zo nu en dan pogingen ondernomen worden om het in de stad weer op gang te helpen. Zes jaar geleden bijvoorbeeld op de Sint Michaëlschool. Door de directeur werd de school tijdelijk omgedoopt in St. Mirakel: “Wij vinden dat wij als katholieke school ook carnaval moeten vieren.” Maar of die poging succesvol is geweest?

Katholiek

Waarschijnlijk ontbreekt het in de stad aan een goed katholiek fundament. Carnaval wordt gevierd op plekken waar mensen van oudsher katholiek zijn. Ter Apel en Kloosterburen werden katholiek door de Grote Ontginning die tussen de elfde en dertiende eeuw begon. Katholieken van onder de rivieren werden naar veengebieden gestuurd die ontgonnen moesten worden. Zo stonden er in Kloosterburen twee kloosters. Na de Reformatie werd het gebied protestants, maar de katholieke kleur is men nooit helemaal verloren.