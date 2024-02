Camera’s Beleef de Lente online: ontwikkelingen van broedende vogels op de voet volgen

Het voorjaar lonkt en vogels maken zich op voor hun eerste broedsels. Hoe dat in zijn werk gaat kun je vanaf zondag volgen via diverse camera’s van Beleef de Lente.

“Om 09.09 uur worden de eerste camera’s ingeschakeld en kun je meekijken in verschillende nestkasten”, laat de Vogelbescherming weten. Dit jaar kunnen onder andere de kerkbuil, steenuil, visarend, merel en bosuil gevolgd worden. “We plaatsen de camera’s alleen in nestkasten van vogelsoorten die geen last hebben van de apparatuur. Als wij ook maar enigszins de indruk hebben dat het een vogel stoort, dan plaatsen wij de camera niet.”

Waar de camera’s precies staan wordt niet bekendgemaakt. Wel bekend is dat ze verspreid door het land staan. Bij het project zijn tientallen vrijwilligers betrokken. Zij hebben onderzoek gedaan waar de vogels naar alle waarschijnlijkheid gaan broeden zodat maanden geleden de camera’s al zijn geplaatst. Vorig jaar keken ruim 1,2 miljoen mensen naar de livestreams. De camera’s blijven tot in de zomer online.

De website met de camera’s vind je hier.