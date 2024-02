Cal Fisher vertrekt bij Lycurgus om in Amerika verder te revalideren

Foto via Penn State University

De Amerikaanse volleyballer Cal Fisher is vertrokken bij Nova Tech Lycurgus om thuis in Pittsburgh verder te werken aan zijn herstel.

De 24-jarige diagonaal kwam afgelopen zomer naar Groningen, maar is nooit helemaal hersteld van een knieoperatie. Aan het begin van het seizoen maakte Fisher wel de nodige speelminuten als onderdeel van zijn revalidatietraject. Begin december is besloten om voorlopig alleen krachttraining te doen om zijn fitheid te bevorderen. Er is echter te weinig progressie. Daarom is besloten dat het beter is dat Fisher thuis verder revalideert.

Fisher nam woensdagavond afscheid van zijn teamgenoten en de staf. Volgens coach Arjan Taaij heeft de Amerikaan er alles aan gedaan om fit te worden. Fisher, op de website van Lycurgus: ‘Ik heb hier niet kunnen laten zien waar ik voor gekomen ben. Het kost me dan ook moeite om te gaan, maar thuis verder herstellen bij mijn familie en vrienden is voor nu het beste.’

Ter vervanging trok Lycurgus recent Kay van Dijk aan om de diagonaalpositie voldoende op niveau te houden.