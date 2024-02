Burgemeester dringt landelijk aan om PTSS bij brandweermensen te erkennen als beroepsziekte

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

PTSS bij brandweermensen moet erkend worden als een beroepsziekte. Daar maakt burgemeester Koen Schuiling (VVD) zich in landelijke overlegorganen sterk voor.

De fractie van het CDA had naar aanleiding van een uitzending van Zembla vragen gesteld aan het gemeentebestuur. Fractievoorzitter Jalt de Haan: “Brandweermensen zijn vaak als eerste aanwezig op de plek waar zich iets ernstigs heeft voorgedaan. In hun werk moeten zij regelmatig reanimaties uitvoeren. Dat zijn traumatische gebeurtenissen. Uit internationaal onderzoek blijkt dat zeven procent van de brandweerlieden te kampen heeft met PTSS. Uit cijfers blijkt echter dat het in ons land slechts om een handvol brandweerlieden gaat. Dat strookt niet met elkaar. Bij politieagenten en militairen is PTSS een erkende beroepsziekte. Dat dit bij de brandweer niet zo is leidt tot schrijnende situaties.” Uit de uitzending van Zembla bleek tevens dat brandweermensen die een trauma oplopen door hun werk nauwelijks kunnen rekenen op zorg en ondersteuning van hun werkgever.

Jahir Scoop (PvdA): “Kan Groningen zich niet aansluiten bij het Nederlands Veteraneninstituut?”

De Haan vertelt verder: “In Nederland zijn er 25 Veiligheidsregio’s. Vanuit twee regio’s klinkt de oproep om PTSS te erkennen zodat we mensen ook echt de hulp kunnen geven die ze verdienen. Kan Groningen zich aansluiten bij deze oproep?” Jahir Scoop van de PvdA vult aan: “Verschillende Veiligheidsregio’s werken samen met het Nederlands Veteraneninstituut. Kan Groningen zich niet bij dit steunpunt aansluiten?”

Burgemeester Koen Schuiling (VVD): “We kunnen verschillende middelen inzetten”

De burgemeester is blij dat de vragen gesteld worden: “PTSS is een belangrijk onderwerp. In de Veiligheidsregio Groningen hebben we te maken met beroepsbrandweermensen en vrijwilligers. Soms komt het voor dat mensen last hebben van PTSS. Dit kan bijvoorbeeld komen door het werk dat men bij de brandweer heeft moeten doen, of het is veroorzaakt door de werkomgeving waar iemand zich in bevindt. Om PTSS te voorkomen kunnen we verschillende middelen inzetten. Dat begint met de vraag: wat heeft er precies plaatsgevonden? Aan de hand daarvan kunnen we na een incident, waar hulpverleners zijn geweest, het Team Collegiale Opvang, TCO, inzetten. Met dit team bespreek je in alle rust intern de situatie.”

“Er is oog voor PTSS, maar vooral ook hart”

Schuiling: “Gedurende dit proces kan het leiden tot een andere reactie. Wellicht is de hulp van een bedrijfsarts nodig of een Bedrijfsmaatschappelijk werker. Of verdere specialistische bijstand. Hier in Groningen zeggen wij dat maatwerk op zijn plaats is. Ploegchefs van de brandweer zijn met dit onderwerp belast. Zij zijn het aanspreekpunt en hebben aandacht voor deze problematiek, en handelen hiernaar. Er is oog voor PTSS, maar vooral ook hart.”

“Pleit om het te beschouwen als beroepsziekte”

De burgemeester vertelt verder: “Landelijk zetten we ons hier ook voor in. Bijvoorbeeld in de Raad van Commandanten en Directeuren Veiligheidsregio, RCDV. Wij bepleiten om het te beschouwen als een beroepsziekte, zodat er een goede opvang plaats kan vinden. Op de vragen van de PvdA waarom wij niet actief zijn in het Veteraneninstituut, kan ik vertellen dat Groningen actief is in een alternatief, genaamd ARQ IVP. Zij bieden psychosociale ondersteuning en psychotrauma-opvang voor organisaties en medewerkers. Dus we hebben dit aanbod wel, alleen hebben we gekozen voor een andere aanbieder.”

Demissionair-minister Dilan Yesilgöz (VVD) van Justitie en Veiligheid heeft naar aanleiding van de uitzending van Zembla eveneens laten weten dat PTSS voor de brandweer een erkende beroepsziekte moet worden.

Wat is PTSS?

Als je iets engs of schokkends meemaakt, en dat niet goed verwerkt, dan kun je PTSS (posttraumatische stressstoornis) ontwikkelen. Het voelt dan alsof de nare gebeurtenis je achtervolgt met nachtmerries en levensechte herinneringen. Je kunt je hierdoor zo slecht voelen dat het moeilijk is om de dagelijkse dingen te doen. Als je op jonge leeftijd voor een langere periode iets ergs meemaakt, kun je complexe posttraumatische stressstoornis krijgen (c-PTSS).