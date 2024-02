Foto: Raymond Meter - meterfotografie.nl

In 2023 hebben 68.000 busreizigers gebruik gemaakt van het Broezz’n-kaartje van het OV-Bureau Groningen-Drenthe.

Volgens het OV-Bureau is het gebruik ervan met 75 procent toegenomen, ten opzichte van het jaar ervoor.

Met het Broezz’n-kaartje reizen twee personen in het weekend en in schoolvakanties voor 12,50 euro de hele dag onbeperkt met de bus in Groningen en Drenthe. Per volwassene mogen drie kinderen jonger dan 12 jaar gratis mee.