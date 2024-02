Foto: Martin Nuver (112 Groningen)

Aan de Orchideestraat in Oosterhogebrug werd vrijdagmiddag een mogelijk gaslek gemeld. Een put leek de bron te zijn van de geroken gaslucht.

Verschillende metingen rond een huis leverden niets op. Enige tijd later spitste de zoektocht naar de bron van de gaslucht zich toe op een put in de straat. De straat was op deze plek recentelijk opengehaald voor onderhoud.

Ook Enexis kwam ter plaatse om te helpen bij de zoektocht en een eventueel lek te dichten.