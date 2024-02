Bomen geplant tussen Grote Markt en Zwanestraat (foto’s)

Foto: Rieks Oijnhausen

Met groot materieel zijn er woensdagmiddag vijf bomen geplant tussen de Grote Markt en de Zwanestraat. De bomen maken onderdeel uit van de herinrichting van de Grote Markt.

De bomen werden per dieplader naar de locatie gebracht. Nadat er met een graafmachine een kuil was gegraven konden de bomen met een kraan op hun plek worden getakeld. Eén van de bomen is een veertig jaar oude Platanus Hispanica. Deze Spaanse plataan is tien keer verpoot om er voor te zorgen dat de boom een kleine kluit zou krijgen. De Platanus Hispanica is een karakteristieke en snelgroeiende boom die je kunt herkennen aan de afschilferende bast en de bijzondere vorm.

De herinrichting van de Grote Markt bevindt zich in de slotfase. Eerder werden er al bomen geplaatst aan de oostzijde van de Grote Markt. Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan de bestrating en de inrichting. De verwachting is dat de werkzaamheden komend voorjaar klaar zullen zijn. Later dit jaar zal gestart worden met de herinrichting van de Gelkingestraat en de Oosterstraat. Dit is nodig omdat door de herinrichting van de Grote Markt de functie van dit plein veranderd is, waardoor ook toegangswegen een aanpak nodig hebben.