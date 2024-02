Boeren bezig met voorbereidingen landelijke actiedag

Een distributiecentrum bij Hoogkerk werd vrijdagavond geblokkeerd. Foto: Rieks Oijnhausen

Boeren gaan een grote landelijke actiedag organiseren. Dat heeft boerenbelangenvereniging Farmers Defence Force vrijdagavond laten weten.

Sinds afgelopen donderdag is er op verschillende plekken in het land geprotesteerd door boeren die het niet eens zijn met nieuw Europees en landelijk beleid rond de landbouw. Donderdag- en vrijdagavond werd een distributiecentrum op Westpoort, bij Hoogkerk, geblokkeerd. Ook werd vrijdagavond de A7 bij Drachten enige tijd verspert met trekkers. De protesten volgen na boerenprotesten in verschillende andere landen. Farmers Defence Force wil dat er in Nederland ook een actiedag komt. Komende dinsdag komen regionale vertegenwoordigers bij elkaar om de protestdag voor te bereiden.

Met de acties willen de boeren duidelijk maken dat de regels, die hen vanuit Brussel en Den Haag worden opgelegd, niet langer houdbaar zijn. Men heeft een manifest met acht punten opgesteld. Zo willen de boeren dat de Green Deal, het grote klimaat- en milieuplan van de Europese Commissie, van tafel gaat. Daarnaast wil men dat bemestingsverboden worden teruggedraaid en dat het Nationaal Programma Landelijk Gebied de prullenbak in gaat.