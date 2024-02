Bistro Basta vertrekt uit Helpman, Brasserie Flair neemt intrek in het gebouw

Foto: Google Maps

Bistro Basta aan de Verlengde Hereweg heeft na ruim acht jaar de deuren definitief gesloten. Lang blijft het gebouw niet leegstaan. Over twee weken opent Brasserie Flair op dezelfde plek de deuren.

“Na 8,5 fantastische jaren is het tijd geworden voor nieuwe avonturen”, laat Bistro Basta weten. “We willen graag onze gasten bedanken voor alle gezellige bezoekjes de afgelopen jaren. Zonder jullie was Basta niet wat het is geworden.” In het gebouw wordt momenteel druk gewerkt. Op 1 maart is het de bedoeling dat Brasserie Flair er de deuren opent. Deze wijn- en eetgelegenheid zat tot voor kort in Gasselte maar verruilt Drenthe nu voor Stad.

Op foto’s is te zien dat het gebouw een flinke opknapbeurt krijgt. “Op 1 en 2 maart vieren we ons openingsweekend. Gasten ontvangen dan een begroetingscocktail als welkom in ons restaurant”, laten Tessa en Manon van Brasserie Flair weten. De locatie in Gasselte staat inmiddels te koop.