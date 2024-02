Bierfestival Groningen stopt ermee

Foto: flickr.com/photos/brostad/

Het is over en uit met bierwedstrijden en -proeverijen in de Martinikerk. Er komt namelijk geen nieuwe editie van Bierfestival Groningen. Niet in de kerk, noch elders. De organisatie laat op hun website weten dat de editie van 2022 de laatste was.

Sinds de eerste editie in 2010 heeft het festival tien keer fysiek en twee keer online plaatsgevonden. Met meer dan honderd bieren om te proeven, brouwworkshops en een wedstrijd tussen amateurbrouwers, trok het evenement jaarlijks duizenden bezoekers.

De organisatie laat op hun website weten dat zij het festival niet meer op de gebruikelijke manier in de Martinikerk kunnen organiseren: “We hebben onderzocht of we een vergelijkbaar of een nog beter festival neer konden zetten op een andere locatie, maar zijn tot de eindconclusie gekomen dat het Bierfestival Groningen voor ons onlosmakelijk verbonden is met de Martinikerk.”

Jan Haak, de beheerder van de Martinikerk, legt aan RTV Noord uit waarom het festival niet meer in de Martinikerk plaats kan vinden: “Er zijn veel kunstschatten in de kerk, het risico werd te groot”, aldus Haak. “Het gebouw lijdt er ook té veel onder, de schoonmaak na een editie was behoorlijk. En het festival is simpelweg te groot geworden, het past niet meer in de kerk.”