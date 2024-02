Bewoners ontruimde studio’s Reitemakersrijge weer terug, energiebedrijf heeft noodstroom aangelegd

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

De bewoners van de ongeveer 250 studio’s aan de Reitemakersrijge zijn weer terug in hun woningen. Zaterdagavond moesten ze in allerijl hun woningen verlaten nadat er in het pand kortsluiting was ontstaan.

“Het energiebedrijf heeft de hele nacht hard gewerkt om een noodstroomvoorziening te realiseren”, vertelt brandweerwoordvoerder Emiel de Vries. “Rond 04.00 uur was deze voorziening gereed en hadden de studio’s weer stroom. Dat was ook het moment dat de bewoners weer terug konden naar hun woningen.” Het incident begon zaterdagavond om 20.00 uur toen er bij de brandweer een melding binnenkwam over een mogelijke brand in een spanningsruimte in het gebouw. Toen brandweerlieden op onderzoek uitgingen werd geen brand geconstateerd, maar bleek er wel kortsluiting te zijn ontstaan. Om onderzoek te kunnen doen naar de oorzaak van deze kortsluiting moest de stroom in het gehele pand worden uitgeschakeld.

“Ontruiming is heel rustig verlopen”

De Vries spreekt van een uitdaging: “Als je de stroom uitschakelt kun je de bewoners niet in hun woningen laten zitten. We hebben de 250 studio’s ontruimd. Omdat op dat moment onbekend was hoe lang het zou gaan duren, en omdat het buiten flink koud was, hebben we een opvanglocatie geregeld. Deze plek werd ingericht in De Oosterpoort. En natuurlijk is zoiets niet leuk. Als bewoner kun je ook schrikken als je ineens de mededeling krijgt dat je je studio moet verlaten. Maar eigenlijk is de ontruiming heel rustig verlopen. We hebben de situatie ook zo goed mogelijk proberen te communiceren. Er is geen paniek geweest.”

“We kijken met een voldaan gevoel terug”

Omdat het om een incident ging waar verschillende partijen bij betrokken waren werd opgeschaald naar GRIP-1. Behalve de brandweer, had ook het energiebedrijf, de politie en bevolkingszorg een rol. Met het opschalen werd een Commando Plaats Incident ingericht, waarbij het CoPi-voertuig van Veiligheidsregio naar de locatie kwam. In deze vrachtwagen kan overleg gevoerd worden, en kan het incident aangestuurd worden. “Dit is heel goed gegaan. Als brandweer kijken wij met een voldaan gevoel terug op deze inzet. In De Oosterpoort konden de geëvacueerde bewoners in de warmte de situatie afwachten. Voor hen was er drinken beschikbaar, en waren mensen van de Veiligheidsregio aanwezig die hen op de hoogte hielden. Rond 04.00 uur hebben we de bewoners laten weten dat ze terug konden naar hun woningen.”

Energiebedrijf Fudura: “Kortsluiting in het laagspanningsdeel”

Dan de oorzaak. Want wat is er precies misgegaan in het gebouw? “Zaterdagavond rond 20.30 uur kregen wij een melding dat er een storing was in de middenspanningsruimte”, vertelt René Pruijssers van energiebedrijf Fudura. “Onze storingsmonteur is daarop naar het adres gegaan, waar hij rond 20.50 uur aanwezig was. Als Fudura hebben we op locatie samengewerkt met twee andere partijen. Energiebedrijf Enexis is in deze de netbeheerder. Wij zijn de eigenaar van de transformator en het laagspanningsdeel wordt beheerd door de klant. Uit ons onderzoek bleek dat er kortsluiting was ontstaan in het laagspanningsdeel.”

“Noodstroom aangelegd”

Hoe die kortsluiting heeft kunnen ontstaan is gissen: “Het kan van alles zijn. Er kan in het laagspanningsdeel sprake geweest zijn van overspanning, kortsluiting of een spontane storing. Daar is nader onderzoek voor nodig. Vanwege de kortsluiting hebben we wel onze transformator uit moeten schakelen. De vastgoedeigenaar van het pand liet weten dat het belangrijk is dat er wel weer stroom zou komen, daarom hebben we noodstroom aangelegd in de vorm van een aggregaat. Dit aggregaat hebben we naar Groningen laten komen. De komende dagen gaan we verder onderzoek doen wat er precies is gebeurd. Tot die tijd blijft het aggregaat de studio’s van elektriciteit voorzien.”

Tweehonderd studio’s

Het gebouw aan de Reitemakersrijge is gebouwd in de jaren vijftig en was tot 2008 in gebruik door telecombedrijf KPN. In de eerste jaren was in het gebouw een telefooncentrale gevestigd. Na 2008 werd er begonnen om in het gebouw tweehonderd studio’s te realiseren. Ook kwam er een horecagelegenheid, een ontmoetingsruimte en een kantoorruimte. Tijdens de realisatie werd in de binnentuin ook een zeven verdieping tellende uitbouw gerealiseerd waar zich 42 studio’s in bevinden.