Bewoner Indische Buurt kreeg crimineel niet uit woning, vier gestolen fietsen aangetroffen

Een van de vier gestolen fietsen. Foto: Politie Groningen

De politie kreeg afgelopen weken bezorgde berichten over een bewoner in de Indische buurt. Die vermoedens klopten, want er bleek een crimineel in het huis te zijn. Dat laten wijkagenten van de Korrewegwijk weten op hun Instagrampagina.

De bewoner voelde zich volgens de politie bedreigd en durfde niet te handelen. De politie is bij de bewoner binnen geweest en trof daar in een kamer vier gestolen fietsen aan. Daarvan zijn twee weer terug bij de eigenaren. De dader was op dat moment niet meer in het huis.

De woningbouw heeft inmiddels nieuwe sloten geplaatst op de deuren van de woning. Het Wij-team begeleidt de bewoner de komende tijd. De politie zoekt nog naar de verdachte.