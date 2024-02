‘Betaald parkeren in Klein Martijn heeft gezorgd voor minder parkeeroverlast’

Foto: Google Maps - Streetview

Het betaald parkeren in heel Klein Martijn is ingevoerd uit vrees voor verschuiving naar de rest van de wijk. Dat zegt het gemeentebestuur in reactie op vragen van drie raadsfracties. Sindsdien is er minder parkeeroverlast.

De raadsfracties van CDA, Stadspartij 100% voor Groningen en VVD stelden kritische vragen over de invoering van betaald parkeren. Volgens de gemeente waren de bewoners van Klein Martijn in 2020 al bezorgd over parkeeroverlast. De gemeente zag in het najaar van 2021 dat de parkeerdruk aan de invalswegen van de wijk toenam en dat daardoor gevaarlijke verkeerssituaties ontstonden. Na een bijeenkomst stuurden tientallen bewoners een brief aan de gemeente met het verzoek, betaald parkeren in te voeren. Dat is op 1 januari van dit jaar gebeurd.

De gemeente erkent dat de overlast vooral in de eerste straten van de wijk voorkomt. Maar als enkel in die straten betaald parkeren wordt ingevoerd, dan verschuift het probleem naar de overige straten van Klein Martijn. Daarom heeft de gemeente in één keer maatregelen in het hele gebied genomen. Volgens de gemeente is het vreemdparkeren sindsdien afgenomen en is de overlast opgelost.