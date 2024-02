Bestuurder scootmobiel gewond naar ziekenhuis na aanrijding op Laan Corpus den Hoorn

Foto via 112 Groningen

Op de Laan Corpus den Hoorn is maandagmiddag een gewonde gevallen bij een aanrijding.

Het ongeluk gebeurde op de rotondes onder het ringwegviaduct bij het Stadspark. De toedracht van het ongeluk is onbekend. Het slachtoffer was de bestuurder van een scootmobiel. Hij is met zijn scootmobiel gekanteld op de weg beland, waarna hij veel pijn had aan zijn schouder. De man is overgebracht naar een ziekenhuis.

De botsing zorgde voor flinke verkeersdrukte op de zuidelijke ringweg, met name op de afrit naar Corpus den Hoorn. De afrit werd (deels) afgesloten vanwege het ongeluk.