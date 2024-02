Beste Groninger Films te zien op OOG TV

Foto: beste Groninger film 2022

Vanaf zaterdag 2 maart zijn de genomineerde inzendingen voor de Beste Groninger Film 2023 te zien op OOGTV.

Deze lokale awards erkennen en belonen de meest opvallende en innovatieve films van Groningse makers.

De genomineerde films zijn verdeeld over vier categorieën: de OOG TV Talent Award, Fictie, Non-fictie en Opdrachtfilm en daarnaast is er ook een publieksprijs. De genomineerde films worden steeds op zaterdag op OOG TV uitgezonden: op 2, 9 en 16 maart, vanaf 17.30 uur. De volgende films zijn genomineerd:

Categorie Fictie: ‘Soep’ van Christa Moesker, ‘Kon Minder’ van Fleur Nonnekes en ‘Oog om oog’ van Milton Broen.

Categorie Non-Fictie: ‘Het leven is niet kort genoeg’ van Joey Benistant, ‘Van de Straat’ van Rianne Aalbers en ‘Edo – Srebrenica ’95’ van Rafaël van Leeuwen, Martine de Wolf, Julie Aberson, Stan van Dijk & Vera Lokhorst.

Categorie Opdrachtfilm: ‘Wat is Caliclub?’ Van Niels Brouwers, ‘Remon waterontharders’ van André Buurma en ‘Black Briar – My Soul’s Demise’ van Blksm Media.

Categorie OOG TV Talent Award: ‘Walk like a Duck’ van Kat Keienburg, ‘I Like It Rough’ van Natasja Schaafsma en ‘Verdwaald’ van Emerique Veenstra.

Van 1 t/m 17 maart kan gestemd worden voor de publieksprijs van de Beste Groninger Film. Dit kan eenvoudig via de website van Forum Groningen, via het online stemformulier.

De prijsuitreiking van de Beste Groninger Film vindt plaats op zaterdag 23 maart vanaf 20:00 uur in Forum Groningen tijdens de Awardshow. De presentatie is in handen van Anne Jan Toornstra. Voor alle info over de Beste Groninger Film, tickets en stemmen kijk op: forum.nl/BGF