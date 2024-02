Benevelde dronepiloot en twee anderen aangehouden voor vlucht boven politie-locatie Sontplein

Foto: Politiehonden Noord-Nederland via Instagram

Agenten hebben maandagmiddag drie mannen aangehouden, omdat ze dronevluchten uitvoerden boven de politielocatie aan het Sontplein.

Het politiehondenteam van de Noord-Nederlandse politie stelt dat de drones van de drie piloten op slechts een paar meter hoogte vlogen, mogelijk om opnames te maken. Voor het gebied waar de politiepost aan het Sontplein ligt geldt een vliegverbod voor de kleine, onbemande vliegtuigjes.

De politie startte direct een zoektocht naar de dronepiloten. Die werden snel gevonden in een auto in de buurt. Twee van de drie mannen kregen alleen een proces-verbaal voor het vliegen in verboden gebied en vliegen zonder vergunning. De derde werd ook beboet voor rijden en vliegen onder invloed van verdovende middelen. De drones zijn in beslag genomen en de politie gaat onderzoeken wie de afstandsbediening van de drones in handen had.