Benefietconcert voor Oekraïne uitgesteld: “Je staart je een beetje blind op een datum”

De posters zijn al geplakt en de flyers al uitgedeeld, maar het benefietconcert voor Oekraïne op 24 februari in de Nieuwe Kerk gaat niet door. Het concert is uitgesteld naar 24 maart.

“We hadden het heel graag op 24 februari willen organiseren. We hebben ons daar een beetje op blind gestaard”, vertelt organisator Klaas Pot van stichting Life Guardians. “Op 24 februari is het precies twee jaar geleden dat Rusland Oekraïne binnenviel. Een hele mooie datum om een benefietconcert te organiseren. Maar gaandeweg liepen we tegen verschillende obstakels aan.”

“Er vinden veel evenementen op 24 februari plaats”

Bij het concert wordt samengewerkt met de Stichting Strong Through Art uit Rotterdam. De bedoeling is dat er een concertreeks gaat plaatsvinden, waarbij er ook benefietconcerten worden gehouden in Middelburg en Rotterdam. “En naarmate je alles invult, en op elkaar afstemt, krijg je van de musici te horen dat ze het qua logistiek niet zo handig vinden. Om op 24 februari in Groningen aan te treden, en een maand later naar Middelburg te moeten. Er kwam de vraag of de concerten niet dichter bij elkaar gepland konden worden. Een andere reden dat we het verplaatsen is dat je ziet dat 24 februari een gewilde dag is. Er vinden veel evenementen in het land plaats. Ik denk dat het niet goed is dat we met elkaar gaan concurreren. Daarom hebben wij besloten om ons benefietconcert op 24 maart te gaan houden.”

Kaartjes

De locatie waar het concert dan gehouden kan worden is nog onbekend: “De hoop is dat het dan in de Nieuwe Kerk gehouden kan worden, maar daar is op dit moment nog geen duidelijkheid over. De mensen die al een kaartje hadden gekocht, hebben inmiddels allemaal bericht gehad. Ze hebben de keuze gekregen om hun geld terug te krijgen of het kaartje te verplaatsen naar 24 maart. Omdat er nog geen definitieve locatie is, is de kaartverkoop voorlopig even stilgezet.” Een entreekaartje kost 30 euro, waarmee humanitaire hulpgoederen worden aangeschaft voor Oekraïne.

Concert

Dat het concert is uitgesteld geeft de organisatie ook meer tijd. Zo lopen er nog verschillende subsidieaanvragen. Tijdens het concert treden de Oekraïense pianiste Anastacia Tolstonog op, met haar dochter Hannah op viool, en operazangeres Elina Mikheeva. Zij zullen werken ten gehore brengen van Oekraïense componisten, van Pergolesi en van Chopin.

Meer informatie over het concert vind je op deze website.