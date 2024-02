Ben Howard, The War On Drugs en Eefje de Visser komen naar Groningen

De band The War on Drugs tijdens een concert in Zurich. Foto: Sputniktilt - Eigen werk, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=36593451

SPOT Groningen heeft verschillende namen bekendgemaakt van artiesten en bands die dit jaar in Groningen acte de présence gaan geven. Komende zomer komen Ben Howard en The War On Drugs een optreden geven en in de herfst komt Eefje de Visser naar Stad.

Ben Howard komt op zondag 30 juni naar de Oosterpoort. Zijn muziekstijl wordt omschreven als een mix van folk, indie met akoestische elementen. In 2011 scoorde hij een grote hit met ‘Keep Your Head Up’, dat ook zijn doorbraak betekende. Afgelopen jaar verscheen zijn nieuwste album ‘Is It?’ Tijdens het schrijven van dit album kreeg de zanger twee beroertes, die geheugen en spraak hebben aangetast. “Ik vond het onmogelijk om niet stil te staan bij de absurditeit ervan, dat je met één klein propje alle vermogens kunt verliezen. Het heeft echt bijgedragen aan het schrijven van het album.” De voorverkoop voor dit concert start komende vrijdag.

The War On Drugs

De Amerikaanse rockband The War On Drugs komt op maandag 15 juli naar de Oosterpoort. Eind vorig jaar werd al bekend dat de band headliner zou zijn op het Cactusfestival in Brugge, België. Het is SPOT Groningen gelukt om deze band ook naar Groningen te halen. Opmerkelijk omdat de band twee jaar geleden nog te zien was in de Ziggo Dome, Rock Werchter en Down The Rabbit Hole. The War On Drugs staat onder leiding van Adam Granduciel. Met hits als ‘Red Eyes’, ‘Under The Pressure’ en ‘I Don’t Live Here Anymore’ hebben ze wereldfaam gemaakt. Ook voor dit concert start de kaartverkoop aanstaande vrijdag.

Eefje de Visser

Eefje de Visser is komende zomer te zien op Rock Werchter en Down The Rabbit Hole. Daarna trekt ze langs verschillende zalen, waarbij ze op woensdag 20 november te zien zal zijn in de Oosterpoort. Het publiek leerde De Visser in 2009 kennen door haar deelname aan de Grote Prijs van Nederland, waar ze aanvankelijk sterk over twijfelde om er aan deel te nemen. Ze drong door tot de finale. Daags voor de finale maakte ze haar nationale tv-debuut in De Wereld Draait Door met het nummer ‘Hartslag’. In 2011 verscheen haar eerste album, in 2020 verscheen tot nu toe haar laatste album ‘Bitterzoet’. De voorverkoop voor dit concert is inmiddels begonnen.