Ben Feringa geeft eerste college in ‘zijn’ gebouw

Foto: Annelies van Santen

Bijna vijf jaar nadat de eerste schop de grond in ging, gaf chemicus en Nobelprijswinnaar Ben Feringa maandagochtend het eerste college in het naar hem vernoemde gebouw op de Zernike Campus.

Het grootste deel van het gebouw is klaar. Alleen het laatste gedeelte, waar het laboratorium komt, moet nog gebouwd worden. Daarvoor moet de huidige Nijenborg 4 worden gesloopt en het terrein worden klaargemaakt. De RUG verwacht dat de bouw van dit zesde en laatste deel deze zomer kan beginnen. In 2026 is het gehele Feringa Building klaar.

Het volledigde nieuwe gebouw zal zo’n 1400 studenten en 850 medewerkers huisvesten. Naast kantoor- en collegeruimtes zal het gebouw ook een breed scala aan bijzondere laboratoria bevatten, waaronder fysische, (bio)chemische en trillingsvrije labs.

Later meer..