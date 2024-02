Ben Feringa geeft eerste college in ‘zijn’ gebouw: “Prachtige plek om nieuwe ontdekkingen te doen’

Bijna vijf jaar nadat de eerste schop de grond in ging, gaf chemicus en Nobelprijswinnaar Ben Feringa maandagochtend het eerste college in het naar hem vernoemde gebouw op de Zernike Campus.

Feringa liet weten een beetje gespannen te zijn voor het eerste officiële college in het ‘Feringa Building. “Het is heel bijzonder dat ik hier college mag geven aan onze masterstudenten in dit prachtige gebouw”, vertelt Feringa. “Dit is het modernste van het modernste qua laboratoria en faciliteiten en dat is wat je wilt.”

Het college van Feringa in ‘zijn’ gebouw maakt volgens de chemicus (die in 2016 een Nobelprijs won voor de ontwikkeling van moleculaire machines) ook een persoonlijke cirkel rond. “Het is echt veel beter dan het oude gebouw uit de jaren zestig, wat hiernaast staat. Wij waren de eerste groep studenten die practicum kregen in dat gebouw. Toen was ik achttien. Nu mag ik als eerste college geven in de opvolger. Heel mooi, prachtig.”

‘Jasje nu al te klein’

“Het is belangrijk om onze helden te eren”, vertelt Joost Frenken over het eerste college van Feringa in ‘zijn’ gebouw. De natuurkundige en decaan van de faculteit Science & Engineering van de RUG vertelt: “We zijn op de Zernike Campus, genoemd naar Nobelprijswinnaar Frits Zernike. Mooi dat we daar nu ook Ben Feringa kunnen eren.”

De lange doorlooptijd voor het gebouw heeft een prachtig nieuw onderkomen opgeleverd, vertelt Frenken: “We komen vanuit krappe behuizing in allerlei gebouwen die de tand des tijds niet hebben doorstaan. Dit gebouw was hard nodig, niet alleen qua onderzoeksmogelijkheden. In de oude panden ging de energie eigenlijk rechtstreeks de lucht in. Dit is energiezuinig en duurzaam. Maar we zijn eigenlijk al weer uit dit jasje gegroeid en we verwachten nog groter te worden.”

Officiële opening volgt volgend jaar, laatste vleugel in 2026 opgeleverd

Het grootste deel van het gebouw is klaar. De officiële opening volgt pas volgend jaar. Het laatste gedeelte, waar het laboratorium komt, moet nog gebouwd worden. Daarvoor moet de huidige Nijenborg 4 deels worden gesloopt en het terrein worden klaargemaakt. De RUG verwacht dat de bouw van dit zesde en laatste deel deze zomer kan beginnen. In 2026 is het gehele Feringa Building klaar.

Het volledige nieuwe gebouw zal zo’n 1400 studenten en 850 medewerkers huisvesten. Naast kantoor- en collegeruimtes zal het gebouw ook een breed scala aan bijzondere laboratoria bevatten, waaronder fysische, (bio)chemische en trillingsvrije labs.