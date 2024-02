Bedumer Winterloop haalt ruim 100.000 euro op voor UMCG Kanker Researchfonds

De veertiende editie van de Bedumer Winterloop, die zaterdag plaatsvond, heeft 101.523,53 euro opgeleverd. Het geld gaat naar het UMCG Kanker Researchfonds.

“We kijken terug op een prachtig evenement”, laat voorzitter Klaes Hoekstra weten. “Met ook een geweldig resultaat. De Bedumer Winterloop heeft een grote saamhorigheid laten zien van onze inwoners en het verbindt mensen.” Het evenement bestaat uit tal van onderdelen. De nadruk ligt op de zaterdag waarbij wandelaars en hardlopers mee kunnen doen aan verschillende afstanden. Maar er zijn ook tal van andere activiteiten waarmee er geld wordt opgehaald. Bijvoorbeeld een volleybalmarathon, dorpsontbijt en een benefietdiner.”

Hoekstra: “Daarnaast waren er nog vele particuliere initiatieven en acties van bedrijven waarmee er geld werd ingezameld. Grote klasse dat jullie je allemaal zo hebben ingezet voor de Winterloop. Afgelopen week hebben wij kunnen horen dat er een toename is in het aantal kankergevallen, daarom blijft onderzoek naar kanker nodig. Ieder euro is welkom.” Het geldbedrag wordt binnenkort overhandigd aan het UMCG. De organisatie laat weten dat er volgend jaar opnieuw een editie van de Bedumer Winterloop gehouden gaat worden.