Be Quick 1887 vloert titelkandidaat VVOG met ruime cijfers

Foto Andor Heij. Be Quick 1887 - VVOG

Be Quick 1887 boekte zaterdag in het Esserbergstadion een klinkende overwinning op titelkandidaat VVOG: 4-1. Be Quick klom daardoor naar de 13e positie in de vierde divisie D en houdt aansluiting met de middenmoot.

Beide ploegen openden aanvallend. Robbin van Kooten schoot namens Be Quick net naast en Max Leeflang schampte voor de ploeg uit Harderwijk de lat. Joshua Patrick mikte in een kansrijke positie over voor VVOG.

VVOG voetbalde wat makkelijker terwijl Be Quick meer de diepte zocht. Dat leverde na tien minuten de openingstreffer op toen Van Kooten Gelo Windster weg stuurde, die beheerst afrondde. Binnen twee minuten was het alweer gelijk. De Be Quick defensie kreeg een bal niet weg en Khalid Tadmine mikte van een meter of twee raak.

Beide teams hielden elkaar daarna in evenwicht en Van Kooten en Windster kregen voor de Groningers kansen en Patrick en Tadmine voor de Gelderse ploeg.

Voorsprong

Direct na rust kwam Be Quick weer voor. De VVOG defensie schutterde en Sil Kramer knalde een teruggelegde bal van Sem Rozema vanaf de rand strafschopgebied binnen: 2-1. Na 52 minuten werd het nog mooier voor de Groningers. Yoran Cats zette de bal voor en Van Kooten hoefde van dichtbij er slechts een voet tegen aan te zetten: 3-1.

VVOG probeerde het wel, maar de Be Quick defensie gaf geen krimp. De grootste kans was zelfs voor Be Quick toen Mark Versteegen opstoomde en de bovenkant van de lat toucheerde. Na 84 minuten kreeg de aanvoerder en centrale verdediger van Be Quick zijn doelpunt wel. Na een snelle uitbraak werd invaller Patrick Helbig in het strafschopgebied gevloerd. Versteegen schoot vanaf elf meter de eindstand op het bord: 4-1.

Tevreden

“We hebben het prima gedaan en vandaag ben ik heel tevreden over mijn ploeg”, aldus Be Quick trainer Paul Matthijs. “We hebben meer rechtstreeks gespeeld in plaats van het breien achterin. We hebben ook nog eens vier goals gemaakt en het waren mooie goals. Achterin bleef het ook goed staan, zeker in de tweede helft. Ik ben blij dat we ons goed hersteld hebben van de nederlaag van vorige week”. (2-1 tegen Longa’30)

Nadenken

Maar daarover had Matthijs wel een kritische kanttekening. “Ik heb wel een dubbel gevoel, waarom hebben we dit niet vorige week geleverd. Dan hadden we er in de competitie nu heel mooi bij gestaan. Ik hoop dat de spelers daar deze week eens goed over gaan nadenken”.

Volgende week zaterdag speelt Be Quick opnieuw thuis. Dan is Buitenpost de tegenstander.