Be Quick 1887 sprokkelt punt tegen AZSV

Foto Andor Heij. Druk van AZSV op het Be Quick doel.

Be Quick 1887 heeft in het Gelderse Aalten zaterdagmiddag met 1-1 gelijkgespeeld tegen middenmoter AZSV.

Beide ploegen kregen voor de thee enkele kansen. Zo was Guus Broekema voor de Groningers kansrijk. Ook na de pauze waren er mogelijkheden over en weer en de grootste voor Be Quick was van Sil Kramer.

Na 81 minuten opende Robbin van Kooten de score voor Be Quick. Maar een minuut later maakte de ploeg uit de Achterhoek de 1-1 door Nick van Breugel.

Be Quick blijft dertiende in de vierde divisie D met 20 punten uit 20 wedstrijden. Scherpenzeel won de tweede periode. Volgende week zaterdag speelt Be Quick thuis tegen DETO uit Vriezenveen.