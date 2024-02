Be Quick 1887 en Buitenpost moeten genoegen nemen met een punt

Foto Andor Heij. Be Quick 1887 - Buitenpost

Be Quick 1887 heeft zaterdag thuis in de vierde divisie D met 2-2 gelijkgespeeld tegen middenmoter Buitenpost. Be Quick steeg door het punt naar de ‘veilige’ twaalfde plaats.

In een matige en kansarme eerste helft begon Buitenpost wat sterker, maar op het moment dat Be Quick meer controle had viel het doelpunt voor de Friezen. Na een corner schoot David Kazimier in de 35e minuut na een kluts raak: 0-1. Op slag van rust was Be Quick dicht bij de gelijkmaker, maar Sil Kramer raakte via de vingertoppen van Buitenpost-doelman Kevin van der Meulen de lat.

Strafschoppen

Na de pauze kwam Be Quick fel uit de kleedkamer en was er meer vertier. Zo schoot Yoran Cats direct na de hervatting via een Buitenpost been net voorlangs. Na de aansluitende corner kreeg Be Quick een strafschop vanwege hands. Mark Versteegen zette de Groningers na 47 minuten op gelijke hoogte: 1-1.

Vier minuten later was Rolf Dijk voor Buitenpost gevaarlijk, maar hij schoot recht in de handen van Be Quick doelman Stijn Barkhuis. De Friese voorsprong kwam er alsnog. De bal viel over de Groninger defensie, die verzuimde de bal weg te koppen, voor de voeten van invaller Kiam Visser, die binnen knalde: 1-2.

Na 65 minuten kreeg Be Quick de uitgelezen kans om weer gelijk te komen. Sil Kramer werd binnen de 16 gevloerd, maar de strafschop van Versteegen werd dit keer gestopt door Van der Meulen. Cats knalde de rebound net voorlangs.

Gelijkmaker

Na een mooie aanval werd het toch 2-2. Marshelon Pourier, die een korte stage liep bij Go Ahead Eagles, zette voor op Kramer. Kramer legde af op invaller Nagesh Amatsaleh, die vanuit de draai raak schoot en Be Quick in de 77e minuut een punt bezorgde.

Meer ingezeten

“Ik ben tevreden met het punt, maar er had meer ingezeten”, aldus Be Quick trainer Paul Matthijs na afloop. “Want als één ploeg recht had om te winnen waren wij het wel. Zij voetbalden de eerste twintig minuten beter, maar daarna hadden wij de controle”.

Matthijs was vooral content over de tweede helft waar Be Quick veel strijd leverde: “We begonnen goed en speelden opportunistischer. Ook gingen we de duels goed aan. Na de 2-2 kon het alle kanten op, waar ik ons wel bovenliggend vond”.

Volgende week zondag speelt Be Quick in het Twentse Tubbergen tegen concurrent TVC’28.

Be Quick 1887 – Buitenpost 2-2. 35 David Kazimier 0-1. 47 Mark Versteegen 1-1 (pen.). 60 Kiam Visser 1-2. 77 Nagesh Amatsaleh 2-2.