Auto rijdt van talud bij Ten Post, twee gewonden

Foto: 112groningen.nl

Bij een verkeersongeluk zondagochtend op de N360 bij Ten Post zijn twee personen gewond geraakt. Dat meldt een nieuwsfotograaf van de website 112groningen.nl.

Het ongeluk gebeurde rond 06.50 uur. Een automobilist reed van Ten Boer richting Garrelsweer toen het vlak na de brug over het Damsterdiep, bij Ten Post, mis ging. Het voertuig reed het talud bij de brug af en belandde in een sloot. Hulpdiensten waren snel aanwezig. Zij hebben de twee inzittenden uit het voertuig gehaald. Ambulancemedewerkers hebben zich daarna over de slachtoffers ontfermd.

Er waren geen andere voertuigen bij het ongeluk betrokken. De politie doet onderzoek naar de precieze toedracht.