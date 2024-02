Amsterdammer (18) aangehouden voor betrokkenheid bij bendegeweld in (Oost-)Groningen

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

De politie heeft dinsdag een 18-jarige man uit Amsterdam aangehouden in het onderzoek naar een reeks geweldsincidenten in Winschoten, Oude Pekela en de binnenstad van Groningen.

De 18-jarige Amsterdammer werd in zijn woonplaats aangehouden. De verdachte zit vast en wordt binnenkort verhoord. De Amsterdammer zit vast in beperkingen. Daarom kunnen de politie en het Openbaar Ministerie, naar eigen zeggen, nu niet meer informatie geven over de vermeende rol van de achttienjarige verdachte.

Tiende aanhouding voor incidentenreeks in Oost-Groningen en Stad

De aangehouden Amsterdammer is de derde Randstedeling die vastzit voor de reeks incidenten in Oost-Groningen, die in september vorig jaar ook overwaaide naar de stad Groningen. Ook een 16-jarige jongen uit Zaandam en een 18-jarige man uit Amsterdam zitten sinds begin deze maand vast voor betrokkenheid bij het vermeende bendegeweld. In de maanden daarvoor werden al acht aanhoudingen verricht in de onderzoeken naar de incidenten. Vier van de in totaal tien aangehouden verdachten zijn inmiddels weer op vrije voeten.

Het vermeende bendegeweld van vorig jaar waaide over naar Stad met een aantal explosies in de Herestraat. Bij deze explosies, die op 12 juli en 12 september plaatsvonden, vielen geen gewonden. Wel ontstond er flinke schade aan het doelwit van de explosieven: een beautysalon aan de Herestraat.

Meer aanhoudingen niet uitgesloten, tips nog steeds welkom

De zaken in Groningen en Winschoten houden waarschijnlijk verband met elkaar. Een conflict in het criminele circuit is mogelijk de aanleiding voor de reeks incidenten. Het onderzoek gaat onverminderd door, aldus de politie: “We sluiten niet uit dat in het onderzoek meer aanhoudingen gaan volgen”, schrijft de politie. “Het onderzoeksteam blijft ook op zoek naar tips en informatie, die van waarde kunnen zijn in het onderzoek naar de verschillende incidenten in de provincie Groningen.”

Die tips, informatie en camerabeelden kunnen worden gedeeld met de politie via de Opsporingstiplijn (0800-6070), Meld Misdaad Anoniem (0800-7000), het Team Criminele Inlichtingen (088 – 6617734) en via een online tipformulier.