Amateurvoetbal: Remise Gorecht, Helpman en Groen Geel onderuit

Foto Andor Heij. Gorecht - Noordscheschut

In de tweede klasse van het zaterdagvoetbal speelden Gorecht en VV Groningen gelijk. FC Lewenborg verloor. In de derde klasse waren er nederlagen voor de kampioenskandidaten Helpman en Groen Geel.

2J

Gorecht profiteerde in Haren maar deels van de nederlaag van koploper Noordscheschut. Thuis werd in de topper tegen Grijpskerk met 1-1 gelijkgespeeld. Joost Schoenmaker zette Grijpskerk op voorsprong. Bob Poorta redde in de slotfase nog een punt voor Gorecht. Gorecht staat tweede en heeft 25 punten uit 14 wedstrijden, vijf minder dan Noordschschut.

FC Lewenborg verloor thuis met 1-0 van Kollum. FC Lewenborg staat twaalfde met 10 uit 13.

Dat is een plek hoger dan VV Groningen dat in het absolute kelderduel uit tegen Bedum met 2-2 gelijkspeelde. Davy Wilkens scoorde voor VVG dat nu 7 uit 13 heeft. Bedum is met 4 punten laatste.

3C

Nummer twee Helpman verloor thuis met 3-0 van HFC’15. Rick van Lent scoorde twee keer voor de Hoogkerkers. Rutger Hofsteenge opende de score. Helpman heeft 23 uit 13. Dat is twee punten minder dan koploper Loppersum dat in een kansarme wedstrijd met 0-0 gelijkspeelde tegen Lycurgus. Lycurgus is tiende met met 17 uit 13. HFC staat twaalfde met 15 uit 13.

Groen Geel verloor bij Onstwedder Boys met 1-0, maar blijft desondanks derde met 21 uit 13.

The Knickerbockers staat vijfde. Thuis werd met 3-3 gelijkgespeeld tegen nummer vier Zuidhorn. TKB kwam op achterstand, maar via Rens Langelaan en twee keer Dennis van Roeden kwamen de studenten met 3-1 voor. Ruben Buursema zorgde met twee treffers voor Zuidhorn voor puntverlies van TKB.

Be Quick 1887 (zaterdag) kwam tegen Veendam 1894 via Kay Dollenkamp nog wel op voorsprong, maar verloor uiteindelijk met 2-1. Be Quick is elfde met 15 uit 13. Hekkensluiter Mamio kwam niet in actie.