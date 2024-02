Amateurvoetbal: Forse nederlaag Stadspark, punt voor Engelbert

Foto Andor Heij. Sportpark Engelbert

Er kwamen zondag in het inhaalweekeinde maar een paar clubs uit de gemeente Groningen in actie. SC Stadspark verloor met grote cijfers en Engelbert speelde gelijk.

In de tweede klasse I ging kon Stadspark het tot de rust in en tegen Valthermond nog bijbenen. Het stond 1-1 en Michel Boonstra scoorde voor de Groningers. Na de pauze denderde Valthermond over Stadspark heen en het werd 5-1. Stadspark is twaalfde en voorlaatste met 12 punten uit 14 wedstrijden.

In de derde klasse B speelde Engelbert in de uitwedstrijd tegen Weerdinge met 0-0 gelijk. Engelbert is dertiende en voorlaatste met 11 uit 13.

In de vijfde klasse C verloor Woltersum thuis met 3-0 van Farmsum. Ook Woltersum is voorlaatste, maar in 5C elfde, met 9 uit 13.