Alle Groninger zaalvoetbalteams pakken de winst

Foto Wesley Ferwerda. Drs. Vijfje - PKC'83/Team Amoeri

In de eredivisie B wonnen de vrouwen van Drs. Vijfje vrijdagavond ook hun tweede wedstrijd. In Den Helder werd het 2-0 tegen Zeemacht.

De Groningse studentes moeten in deze poule van zes clubs eerste worden om mee te mogen doen aan de play-offs voor het kampioenschap. Vijfje is tweede achter Den Haag.

Mannen

In de eerste divisie A mannen won PKC’83/team Amoeri de uitwedstrijd tegen ZVV Urk met 3-1. Urk kwam nog wel op voorsprong, maar daarna zetten de Groningers de zaak recht. PKC is tweede met 26 punten uit 12 wedstrijden. White Stones is koploper met 28 uit 12.

Drs. Vijfje won in dezelfde klasse thuis de streek en kelderderby van Futsal Winsum met 7-4. De clubs deden aan stuivertje wisselen. Vijfje staat nu tiende met 12 uit 12. Winsum zakte naar de elfde en voorlaatste plaats.