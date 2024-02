Albert Heijn Korenbeurs drie weken gesloten voor verbouwing

De vestiging van Albert Heijn is van woensdagavond 7 februari tot dinsdagochtend 27 februari gesloten voor een flinke verbouwing.

Albert Heijn opende de winkel in de Korenbeurs in 2000. Het interieur werd destijds volledig aangepast aan de monumentale omgeving van het pand. “Ook deze verbouwing gaat uiteraard gepaard met de grootst mogelijke zorg voor historische gebouwen. Alles is afgestemd met de welstandscommissie”, zegt supermarktmanager Jeroen Engels. “Opvallend is de nieuwe inrichting van de hal. Daar vind je onder andere de Gall & Gall. Deze winkel wordt ook verbouwd en gaat gelijk met ons weer open.”

De vernieuwde Albert Heijn wordt volgens Engels een echte verswinkel, vol met verspakketten, salades, biologische producten en vegan artikelen, Ook komt er een Dopper Water Tap, waar je je eigen fles met fris drinkwater kunt vullen.