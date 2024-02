AH in Korenbeurs weer open na drie weken verbouwen:

Foto via Albert Heijn

De vestiging van supermarkt Albert Heijn in de Korenbeurs is sinds dinsdagochtend weer open na drie weken verbouwen. Medewerker Max, die al lang in de Korenbeurs werkt, mocht de vernieuwde winkel openen.

“Meteen na het doorknippen van het lint stroomden de klanten massaal naar binnen. Zij waren onder de indruk”, zegt supermarktmanager Jeroen Engels. “Iedereen vindt de winkel fraai geworden en is verrast door het ruime versaanbod.”

De vernieuwde Albert Heijn is volgens Engels een echte verswinkel, met verspakketten, salades, biologische producten en vegan artikelen. Ook is er nu een Dopper Water Tap, waar mensen hun eigen fles met fris drinkwater kunnen vullen. Daarnaast is ook de vestiging van Gall & Gall in de Korenbeurs vernieuwd.