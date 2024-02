Agenten druk met personen die harddrugs gebruiken op straat

Foto via Politie.nl

Politieagenten hebben in de nacht van vrijdag op zaterdag verschillende personen bekeurd die in de binnenstad harddrugs aan het gebruiken waren. Dat meldt de politie op sociale media.

“Wij kregen een melding van collega’s van cameratoezicht”, meldt de politie. “Zij zagen twee personen op de openbare weg harddrugs gebruiken. Wij zijn naar de locatie gegaan, en troffen de beide personen daar aan.” Het duo heeft een bekeuring gekregen, waarbij de Officier van Justitie het boetebedrag gaat bepalen. De harddrugs werden in beslaggenomen.

Korte tijd later was het op een andere plek in de binnenstad opnieuw raak. Wederom werd gezien dat er door personen harddrugs in het openbaar werden gebruikt. “Het ging om drie personen die wij allen staande hebben kunnen houden”, schrijft de politie. “Ook deze personen hebben een bekeuring gekregen en de harddrugs is in beslag genomen.” Met harddrugs wordt bijvoorbeeld XTC, cocaïne en heroïne bedoeld. In Nederland is het verboden om deze drugs te bezitten, verhandelen, verkopen of maken. Ook is gebruik in het openbaar niet toegestaan.