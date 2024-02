Afbouw winning uit Groningenveld zorgt voor 15 miljard euro minder omzet voor Gasterra

Foto: Hoge Noorden / Jacob van Essen Plaats Groningen Gasterragebouw in Groningen wordt een nieuwe locatie van NHL Stenden ( Hogeschool)

De afbouw van de gaswinning in Groningen laat zich duidelijk zien bij GasTerra. De gashandelaar verkocht het afgelopen jaar een stuk minder aardgas, met als gevolg een flinke omzetdaling.

De omzet daalde van 35,5 miljard euro in 2022 naar 20,3 miljard euro in 2023. Volgens GasTerra is dat nog steeds een respectabele omvang. GasTerra is bezig met de afbouw van haar activiteiten (het bedrijf doet de deuren in 2026 op slot) vanwege de sluiting van het Groningse aardgasveld.

De gashandelaar kocht in 2023 nog maar 31,3 miljard kubieke meter gas in. In 2022 was dat nog 45,7 miljard kuub. Daarvan was 1,5 miljard kubieke meter afkomstig uit het Groningenveld en 6,9 miljard kubieke meter uit kleine Nederlandse gasvelden. Nog eens 1,6 miljard kubieke meter gas werd geïmporteerd uit Noorwegen. De rest (21,3 miljard kuub) kwam ergens anders vandaan.

Maar de omzetdaling is niet alleen maar het gevolg van het stoppen van de inkoop van aardgas uit het Groningenveld, waarvan de kraan sinds oktober (zo goed als) dicht is. GasTerra boekte in 2022 nog een recordomzet door de oorlog in Oekraïne en het wegvallen van het Russische aardgas.

‘Bijzonder en enerverend jaar’

“2023 was voor GasTerra een bijzonder en enerverend jaar”, stelt GasTerra-CEO Annie Krist in het voorwoord van het jaarverslag. “Startend met uitzonderlijk hoge energieprijzen, ingrijpende geopolitieke conflicten, met grote onrust en zorgen voor consumenten en bedrijfsleven als gevolg, keerde in de loop van het jaar de relatieve rust in de gasmarkt terug. De snelle groei van het LNG -aanbod, een zeer milde winter en diverse steunmaatregelen in Europa en Nederland vormden de belangrijkste oorzaken hiervoor.”