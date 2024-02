Advies Gasunie: kans dat Groningenveld nodig is wordt kleiner; temperatuur voor aansteken waakvlam omlaag

Foto: Gijs Bouman (112 Groningen)

De kans dat het Groningenveld gebruikt moet worden bij een eventueel tekort aan aardgas in Nederland is het komende gasjaar een stuk kleiner dan het huidige. Ook kan de temperatuur waarop de ‘waakvlam’ weer aan moet in de provincie verder naar beneden.

Dat is volgens staatssecretaris Hans Vijlbrief (mijnbouw) de te trekken conclusie uit een rapport van Gasunie Transport Services over de leveringszekerheid. Volgens Vijlbrief sterkt het rapport de wil van het kabinet om het Groningenveld volgend gasjaar (van oktober tot oktober) definitief te sluiten. Een wetsvoorstel daartoe ligt inmiddels voor bij het parlement. Maar de wet die dit vastlegt, is nog niet aangenomen. Daarom komt GTS, zoals afgesproken, nog wel met een advies rond leveringszekerheid en het Groningenveld, als de sluiting niet aan de orde mocht zijn.

“Het risico dat zonder beschikbarheid van het Groningenveld een tekort optreedt, dat overigens al klein was, is zoals verwacht fors kleiner geworden ten opzichte van de raming voor gasjaar 2023-2024”, schrijft Vijlbrief in een brief aan de Tweede Kamer. “De substantiële verbetering van de leveringszekerheid is te verklaren door zowel een lagere vraag naar als een hoger aanbod van gas. Dit advies bevestigt dat we hiermee op koers liggen om het Groningenveld dit jaar te sluiten.”

Daarnaast wordt (in het geval de Groningse gaskraan toch niet definitief en onomkeerbaar dichtgaat) de temperatuur waarop de waakvlam weer wordt ontstoken lager dan dit jaar. Begin januari besloot Vijlbrief dat de waakvlam weer aanging in de gasputten van Scheemderzwaag en Spitsbergen, omdat het gedurende een aantal kouder was dan -6,5 graden. Komend gasjaar moet het kouder zijn om de waakvlam weer te ontsteken: GTS denkt dat de kans op een tekort pas aanwezig zal zijn vanaf -11 graden, als ook de gasopslag in Norg uitvalt.

Volgens Vijlbrief is daarmee de kans dat er, in plaats van een ‘waalvlam’, ook daadwerkelijk gewonnen moet worden uit het Groningenveld volgend jaar verwaarloosbaar klein. Toch is een potentieel tekort aan gas niet helemaal uit de lucht volgens GTS. De transporttak van de Gasunie denk dat, als er een koude winter is geweest, het moeilijk wordt om de gasopslagen te vullen met genoeg importgas. Dat gebeurt ook als het de winters erna erg koud is. Daar moeten maatregelen voor gaan komen, stelt de gastransporteur. Vijlbrief laat weten dat hij deze maatregelen in maart of april bekend gaat maken.