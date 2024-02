Acht sporters en twee sportteams krijgen sportpenning van gemeente

Foto: Bert Lanting

Wethouder Inge Jongman reikte donderdagmiddag sportpenningen uit aan acht individuele sporters en twee teams, volleybalteam Lycurgus (mannen) en Groningen Atletiek (dames).

Sporters die de sportpenning ontvingen, hebben een 1e, 2e of 3e plaats behaald bij Europese – of Wereldkampioenschappen of bij de Olympische spelen. De sporters zijn actief in het roeien, het schaatsen, de atletiek en het volleybal. Ook Groningse teams die Nederlands kampioen zijn geworden kregen een sportpenning.

Zo kreeg heet vrouwenteam van Groningen Atletiek een penning, omdat ze vorig jaar Nederland Kampioen werden in Vught. Schaatser Marcel Bosker won in mei 2023 goud op de WK afstanden ploegenachtervolging in Heerenveen.

Wethouder Inge Jongman wil met de sportpenning haar waardering uitspreken voor jonge topsporters. Ook vind ze de talentontwikkeling van jonge topsporters belangrijk. “Ik ben zo trots op deze sportprestaties, want de basis voor deze prestaties is uiteindelijk in Groningen gelegd.”

In de tabel hieronder staan alle namen van de andere sporters en de teams.