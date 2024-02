Hulpdiensten zijn ter plekke. Foto: 112Groningen

Op het Damsterdiep, achter het gebouw van Nijestee, vond donderdagavond een aanrijding plaats tussen een auto en een voetganger. Dat gebeurde rond 18:05 uur. De auto is hierbij doorgereden.

De voetganger is gewond geraakt en werd behandeld in de ambulance. De weg was daardoor deels gestremd, waardoor bussen tijdelijk moesten omrijden.