Aanpak Ring Zuid wil storingen Euvelgunnerbrug oplossen, weg komend weekend afgesloten

Met twee grote hijskranen werden de twee nieuwe brugdelen van de Euvelgunnerbrug over het Winschoterdiep geplaatst - Foto: Johannes Rienks

De zuidelijke ringweg tussen knooppunt Euvelgunne en de Europaweg is komend weekend afgesloten. Aanpak Ring Zuid wil de problemen met de Euvelgunnerbrug gaan oplossen.

Vorig jaar zomer zijn er vanwege de verbreding van de weg nieuwe brugdelen geplaatst. Al vrij snel daarna werd duidelijk dat de brug kampt met kinderziektes waardoor er storingen optreden. Afgelopen herfst is al een poging ondernomen om dit op te lossen, nu volgt er een nieuwe poging. “We gaan een aantal onderdelen van de brug vervangen, en ook gaan we een aantal aanpassingen doen in de software van de brug”, laat Aanpak Ring Zuid weten. “Na de aanpassingen gaan we alles uitgebreid testen. Daarom sluiten we de weg af.”

De kinderziektes hebben naar alle waarschijnlijkheid te maken met storingen in een sensor en problemen in de software. “De afgelopen maanden hebben we al een paar keer kleinere aanpassingen gedaan om de problemen op te lossen, maar de brug is nog steeds niet storingsvrij. Zo hebben we de brug met de hand moeten bedienen, en kwam het voor dat de slagbomen naar beneden gingen, zonder dat er scheepvaartverkeer in de buurt was.” De sensor die vervangen gaat worden stuurt de hydrauliek aan waarmee de beweegbare delen worden aangestuurd.

De weg is vrijdagavond vanaf 20.00 uur afgesloten. De stremming duurt tot zondagavond 19.00 uur.