Aanpak Ring Zuid plaatst ‘gekleurde’ lampen langs zuidelijke ringweg

Automobilisten die regelmatig over het tracé van de zuidelijke ringweg rijden is het misschien al opgevallen: niet overal wordt er gebruik gemaakt van witte straatverlichting. Aanpak Ring Zuid laat weten dat dit te maken heeft met de aanwezigheid van vleermuizen.

“Op verschillende plekken langs de ringweg leven vleermuizen”, laat Aanpak Ring Zuid weten. “Van vleermuizen is bekend dat zij hinder hebben van wit licht. Wij vinden het belangrijk dat vleermuizen hun leefgebied behouden. Daartoe zijn we ook verplicht volgens de Omgevingswet. We hebben gemerkt dat er op sommige plaatsen teveel wit licht in het leefgebied van vleermuizen scheen. Op bijvoorbeeld de Europaweg hebben we dit op kunnen lossen door de armaturen een beetje te kantelen.”

Op andere plekken, zoals bij de Oude Skivijver en bij de kruising van de Concourslaan, waren andere ingrepen nodig. “Op deze locaties hebben we de gewone witte lampen vervangen door vleermuisvriendelijke lampen. Deze geven een amberkleurig licht, dat lijkt op oranje-geel. Voor mensen is deze kleur prima, maar vleermuizen zijn grotendeels kleurenblind voor deze kleur.”