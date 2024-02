Duurzame dinsdag met Aline Bus van Duurzaam Groningen

Vanochtend was Aline Bus van Duurzaam Groningen te gast op OOG Radio in de OOG Ochtendshow. Aline komt elke derde dinsdag van de maand langs en geeft dan duurzame tips in de uitzending. De OOG Ochtendshow luister je iedere werkdag van 07:00 – 09:00. Beluister hier het interview van Alexander Termeer en Danny Koster met Aline Bus.

Verrekte (nuttig die) dieren!

De wilde dieren in Groningen kunnen wel een beetje liefde gebruiken. Daarom zijn we op Valentijsdag een campagne voor ze gestart. Het gaat hier om de steenmarter, roek, mol en wesp. Soms worden ze als plaaggeesten gezien, terwijl ze eigenlijk verrekte nuttig zijn. Zo ploegt een mol een hoop zuurstof door de grond en ruimen roeken allerlei afval op. Daarbij kun je een stadssafari winnen van stadsbioloog Rick Middelbos. Kijk op de website voor meer informatie.

Gemeente plant 5000 bomen in 5 jaar tijd, nog 1760 te gaan!

Het komend najaar komen 200 bomen in de zuidelijke stadswijken Hoornse Meer en Corpus den Hoorn. De bomen gaan hittestress tegen in deze versteende wijken. De rest van de bomen worden geplant in 2025. Zelf bomen planten of een groen dak? Dan geeft de gemeente daar subsidie voor.

ZoSimpelAlsWat maakt iedereen bewust van voordelen van isoleren

Een goed geïsoleerde woning betekent minder energieverbruik en dus een lagere energierekening. Andere voordelen zijn dat tocht in een goed geïsoleerd huis verleden tijd is, dat het in de winter lekker warm in huis is en de zomer juist koel. Weet dat de energieadviseurs van Duurzaam Groningen je kunnen helpen en dat er financiële opties zijn voor iedereen.

Hoe kunnen we jou het beste helpen met verduurzamen?

We doen onderzoek naar hoe we de inwoners van de gemeente Groningen het beste kunnen helpen met verduurzamen. Dus het zou heel fijn zijn als de luisteraars de enquête willen invullen. Onder de deelnemers verloten we 2 kaarten voor het festival Grasnapolsky 8 t/m 10 maart in Scheemda en vier duurzame truien. Vul hier de enquête in.

