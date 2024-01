Foto via Politie.nl

In de buurt van de kruising van de Astraat en de Westerhaven heeft in de oudejaarsnacht een steekpartij plaatsgevonden, waarbij één persoon zwaargewond is geraakt.

Het incident gebeurde rond 3.25 uur. Het slachtoffer is overgebracht naar een ziekenhuis.

De politie wist vrijwel meteen één verdachte aan te houden. Agenten zijn een onderzoek gestart naar de toedracht van het incident.