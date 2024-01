Zuivelwinkel aan Akerkhof verklaart de liefde aan gemeente Groningen op verboden reclamebord: ‘Zou dit wel mogen? ‘

Foto: Anton Klapwijk van de Zuivelhoeve aan het Akerkhof (@zuivelhoevegroningenstad via Instagram)

De afgelopen maanden stonden er nog aanbiedingen voor kaas, noten en zuivel op de reclamebakfiets van de Zuivelhoeve aan het Akerkhof. Maar regels vanuit de gemeente zorgden er vrijdagmiddag voor dat de winkel een andere tekst toonde op de bakfiets.

Rondom de tekst ‘We Love Gemeente Groningen’ laat de Zuivelhoeve weten waarom de boodschap naar het Stadhuis op de bakfiets staat: ‘Reclame mag niet op dit bord. Zou een liefdesverklaring wel mogen van de gemeente?’

‘Plots handhaving na vier maanden zonder problemen’

“Het is eigenlijk een knipoog”, vertelt winkeleigenaar Anton Klapwijk, die de winkel van de Zuivelhoeve sinds een maand of vier samen met vrouw Willie en zoon Bart runt. “Op dit stukje van het Akerkhof mogen we helemaal geen reclame buiten zetten. Dus we dachten, dan zetten we gewoon een reclamebord op de bakfiets. Die staat er toch, tussen alle andere fietsen.”

Maar eerder deze week stond er ineens een handhaver van de gemeente Groningen voor de toonbank, vertelt Klapwijk: “We hebben er nooit problemen mee gehad. Maar blijkbaar nu ineens wel. Dus we hebben het bord eerst weggehaald. Maar nu hadden we zoiets van: we zetten er een liefdesverklaring op naar de gemeente. Eens zien of dit ook reclame is!”

Gemeente bevestigt: ook bord op bakfiets is verboden reclame

En dat is het zeker, vertelt een woordvoerder van de gemeente. “Het pand van de ondernemer ligt in het kernwinkelgebied en daar zijn geen uitstallingen en reclame uitingen op straat toegestaan. Voor bakfietsen voorzien van reclameborden gelden dezelfde regels. Dat is zo vastgelegd in de APVG.”

Uitgestoken hand naar gemeente en roep om andere regels

De actie is niet alleen een ludieke stunt, vertelt Klapwijk. De winkeleigenaar ziet de poster ook als oproep: “We hopen dat we een keer in gesprek kunnen met de gemeente over de regels. Want ik mag hier dus niks buiten zetten. Niet alleen reclameborden zijn verboden: ik mag zelfs geen loper uit leggen voor de winkel of een mand met paraplu’s buiten zetten. Het zou mooi zijn als de gemeente hier nog een keer naar kijkt.”

Gelijke monniken, gelijke kappen

Maar vooralsnog is het volgens de gemeente ‘gelijke monniken, gelijke kappen’ in het reclame- en uitstallingsvrije gebied. De gemeente kreeg een klacht binnen over het bord en ging daarom naar de zuivelzaak voor een praatje: “We zijn met de ondernemer in gesprek gegaan en hebben ons beleid uitgelegd. In goed overleg heeft de winkelier het bord vervolgens verwijderd. Voor alle ondernemers in het kernwinkelgebied gelden dezelfde regels, we kunnen daarom geen uitzondering maken.”