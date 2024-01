Zorgen bij PVV over uitbreiding azc: “Gemeente bouwt zonder vergunning, omwonenden hadden geen inspraak”

Foto: Jesse Weijn

De fractie van de PVV in de gemeenteraad maakt zich zorgen hoe de uitbreiding van het azc aan de Sint Petersburgweg tot stand komt. Een vergunningsaanvraag voor de uitbreiding is namelijk geweigerd, en daarnaast hebben omwonenden geen gebruik kunnen maken van inspraak. De partij heeft vragen gesteld aan het gemeentebestuur.

“Bij het slibdepot aan de Sint Petersburgweg is een tijdelijk azc gevestigd”, vertelt fractievoorzitter Kelly Blauw van de partij. “De gemeente heeft vorig jaar een vergunning aangevraagd om de locatie geschikt te maken voor vijfhonderd extra asielzoekers. Het gaat om een opvangplek voor langere tijd. Deze vergunning is echter geweigerd. Toch zien wij dat alle werkzaamheden, inclusief onomkeerbare werkzaamheden, als het kappen van bomen, doorgaat.”

“Bewoners vertellen dat de rek er helemaal uit is”

Daarnaast is de PVV geschrokken van de gesprekken die zij gehad hebben met omwonenden. “Buurtbewoners hebben in de herfst een brief ontvangen, maar er is verder geen bijeenkomst of inspraakmogelijkheid geweest. Omwonenden, van bijvoorbeeld de Woonschepenhaven, maken zich zorgen, omdat er in hun gebied veel asielzoekers worden gevestigd. Zij vertellen ons dat de rek er helemaal uit is.”

Vijfhonderd extra plaatsen aan Sint Petersburgweg

De gemeente Groningen maakte vorig jaar maart bekend dat er extra opvanglocaties voor asielzoekers worden ingericht. Dit gebeurde nadat het COA had laten weten dat er een tekort is aan opvanglocaties in ons land, en bestaande asielzoekerscentra vol zitten. In het voormalige Philips-gebouw aan de Europaweg werd een tijdelijke noodopvang gerealiseerd voor 350 personen, die inmiddels in gebruik is. De opvanglocatie aan de Sint Petersburgweg zou worden uitgebreid met 500 personen.

Omgevingsvergunning geweigerd

Op de locatie aan de Sint Petersburgweg was plaats voor ongeveer 100 asielzoekers. “Omdat de provincie Groningen het bevoegd gezag is, vragen wij, namens het COA, een vergunning aan voor de uitbreiding. Het proces van de aanvraag tot aan het moment dat de bewoners hun intrek nemen duurt circa 1 tot 1,5 jaar”, liet de gemeente vorig jaar maart weten. Begin januari besloten Gedeputeerde Staten echter dat deze omgevingsvergunning geweigerd wordt. Daarmee krijgt de gemeente op dit moment geen toestemming om een uitbreiding van de noodopvang op de locatie te realiseren.

“Waarom kiest de gemeente er voor om wet en regels te overtreden?”

Blauw: “Wij willen van het gemeentebestuur weten waarom de werkzaamheden toch doorgaan, terwijl er geen vergunning is. Waarom kiest de gemeente er voor om wet en regels te overtreden in dit proces? Daarnaast willen wij weten hoe het kan waarom omwonenden geen inspraakmogelijkheden hebben gehad.” De vragen zullen komende woensdag behandeld worden tijdens het Politieke Vragenuur.