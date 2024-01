Zorgen bij politiek over aanrijdingen Maagdenbrug: “Is het kruispunt zonder verkeerslichten onveiliger?”

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

De fracties van de SP en de ChristenUnie willen van het gemeentebestuur weten of de verkeerssituatie bij de Maagdenbrug wel echt veiliger is geworden na het uitschakelen van de verkeerslichtinstallatie afgelopen herfst.

“Na een proefperiode in december 2022, zijn de verkeerslichten op dit kruispunt in oktober 2023 definitief uitgezet”, vertelt raadslid Laurent Dwarshuis van de ChristenUnie. “Het uitschakelen zou goed zijn voor de wachttijden, zo liet de gemeente weten, en ook zou het niet meer onveilige situaties opleveren. Nu zijn er echter in korte tijd twee aanrijdingen gebeurd.”

Aanrijdingen

Het gaat om de kruising Turfsingel met de Kattenhage. Uit onderzoek van OOG Tv blijkt dat er sinds het uitschakelen van de verkeerslichten niet twee maar vijf ongelukken zijn gebeurd. Op 13 november reed de chauffeur van een lijnbus een voetganger aan op het kruispunt. Op 30 november raakte een fietser ernstig gewond toen deze geschept werd door een automobilist. Op 22 december werd er opnieuw een fietser geschept, op 29 december kwamen twee automobilisten met elkaar in botsing en afgelopen zondag werd er opnieuw een fietser geschept.

Verkeerslichten weer in gebruik nemen?

Bij de ChristenUnie komen regelmatig berichten binnen dat verkeersdeelnemers het kruispunt onoverzichtelijk vinden. Hans de Waard van de SP sluit zich daar bij aan: “Die geluiden bereiken ons ook. Daarom willen wij weten wat hierover bij het gemeentebestuur bekend is. Daarnaast willen wij weten of de wethouder ook vindt dat veiligheid boven doorstroming gaat, en dat het daarom wellicht goed is om de verkeerslichten weer in gebruik te nemen.”

Gebeuren op deze kruising meer ongelukken dan op andere plekken?

Zo ver wil Dwarshuis nog niet gaan. “Het opnieuw inschakelen van de verkeerslichten kan een resultaat zijn. Maar wij willen eerst de reactie van de wethouder afwachten. Ik denk ook dat het goed is om het in een breder perspectief te zien. Gebeuren er meer ongelukken, dan toen de verkeerslichten nog werkten? En gebeuren er op deze kruising meer ongelukken in vergelijking met andere locaties in de stad? Indertijd, bij de aankondiging dat de installatie uitgeschakeld zou worden, is gezegd dat men na een half jaar terug komt met een reflectie. Hoe kijken de politie en de Fietsersbond tegen de situatie aan?”

“Eerst alles helder en duidelijk krijgen”

Wat de wethouder woensdag gaat zeggen is nog onbekend. Dwarshuis: “Ik heb daar natuurlijk wel ideeën over. Maar gelijk voor het inschakelen van de stoplichten pleiten, dat is nu nog te voorbarig. Het kan een resultaat zijn, maar het is goed dat we eerst alles helder en duidelijk krijgen.”