Zonnig winterweer op komst met nachtelijke temperaturen onder nul

Foto: Naomi Smit

Pak je handschoenen en muts maar uit de kast, want de kou verovert Groningen. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis schommelt de temperatuur de aankomende week rond het vriespunt met in de nacht stevigere vorst.

Maandag wisselen wolken en opklaringen elkaar af. Vooral in de loop van de dag klaart het breder op. Het blijft droog en de temperatuur schommelt rond het vriespunt. Er waait een matige noordoostenwind, windkracht 3 tot 4. Komende nacht is het helder en vriest het licht tot matig, -4 tot -6 graden.

Dinsdag en woensdag is het zonnig winterweer. Overdag schommelt het kwik rond 0 of -1 graden en waait er een matige wind uit het oosten tot noordoosten, windkracht 3 tot 4. In de nachten vriest het licht tot matig, -4 tot -6 graden.

Donderdag en vrijdag blijft het koud met overdag temperaturen rond of iets boven het vriespunt en in de nachten wordt de vorst iets getemperd en vriest het overwegend licht. Verder is er geregeld zon, maar trekt er ook af en toe bewolking vanaf zee over.

Tijdens het weekend neemt de kans op een buitje toe. Overdag schommelt het kwik enkele graden boven nul en in de nacht blijft de kans op wat lichte vorst aanwezig. De kou blijft in de buurt van ons land. Een periode van stabiel winterweer is echter niet in zicht.