“Zondag kans op ijzel, komende dagen oplopende temperaturen met regelmatig zon”

De winter gaat ons land verlaten. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis wordt zondag een overgangsdag waarbij de temperatuur de komende dagen rond de 10 graden komt te liggen.

“Zondagochtend krijgen we te maken met een zwak frontje dat passeert op de grens van zachte lucht”, vertelt Kamphuis. “Er valt wat sneeuw, later overgaand in regen. Omdat de ondergrond nog koud is, is er de kans op ijzel. Als je morgenochtend de weg op moet is het echt oppassen. In de loop van de dag wordt de situatie beter. De temperatuur loopt op naar zo’n 5 tot 6 graden, tegen de avond wordt het 7 graden. Ondertussen neemt de wind toe. In de middag nog matig, maar in de avond krachtig tot hard, windkracht 6 tot 7.”

“In de nacht van zondag op maandag valt er veel regen. En we blijven te maken houden met zware tot zeer zware windstoten, met in het Waddengebied een zuidwesterstorm. Ook maandag verloopt ruig. In de middag neemt de wind in kracht af, en laat de zon zich ook zien. Het wordt 10 tot 12 graden. Op dinsdag en woensdag wordt het 8 tot 11 graden. Op dinsdag is het lange tijd droog met in de avond buien, op woensdag enkele buien, maar is het ook vaak droog. Op beide dagen krijgen we regelmatig de zon te zien.”