‘Zondag buien, komende dagen kans op winterse neerslag’

De komende dagen verlopen grijs. Op zondag valt er zo nu en dan regen, in het begin van de nieuwe werkweek is er kans op winterse neerslag.

Zondag begint de dag bewolkt. Verspreid over de dag valt er motregen of regen. Rond de middag kan de zon zich even kortstondig laten zien. De wind komt uit het noordwesten en is zwak. De maximumtemperatuur ligt rond de 4 of 5 graden. In de nacht van zondag op maandag minimumtemperaturen rond de 2 graden. Ook dan is er kans op neerslag, mogelijk in de vorm van natte sneeuw.

Op maandag zijn de veranderingen klein. Verspreid over de dag valt er neerslag. Omdat de maximumtemperatuur rond de 3 graden ligt, kan dit in de vorm zijn van natte sneeuw. In de nacht van maandag op dinsdag ligt de temperatuur rond het vriespunt. Mogelijk dat dan de sneeuw die valt blijft liggen. Ook dinsdag overdag temperaturen rond de 0 graden.