Zoektocht naar moestuincoaches die op scholen willen gaan helpen

Veel scholen en kinderopvangcentra hebben de wens om een eigen moestuin te beginnen. Het probleem is echter dat het hen aan kennis ontbreekt. Daarom is IVN Natuureducatie in Groningen gestart met een zoekactie naar moestuincoaches die op scholen willen gaan helpen.

Een moestuincoach is iemand die basisscholen en kinderopvangcentra ondersteunt in het opzetten en onderhouden van een moestuin op school. “Veel leerkrachten hebben de wens om met kinderen gewassen te zaaien, verzorgen en te oogsten”, vertelt IVN. “Het probleem is echter dat het hen aan tijd ontbreekt. Wij zijn daarom op zoek naar mensen die ervaring hebben met moestuintjes, bereid zijn om coach te willen worden, en op die manier scholen uit de brand te helpen.”

De opleiding tot moestuincoach bestaat uit een trainingsprogramma van vier dagen dat aangeboden wordt door een professioneel team. “De organisatie is in handen van het Jong Leren Eten programma, uitgevoerd door GGD Groningen. In de opleiding wordt theorie onmiddellijk gekoppeld aan kleine praktische opdrachten tijdens de cursusdagen. Deelnemers verzorgen een gastles op een school en werken, individueel of in groep, een eindopdracht uit. Na de opleiding gaan de moestuincoaches aan de slag met concrete vragen van scholen.”

Meer informatie over moestuincoach worden vind je op deze website.